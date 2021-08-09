Bursa'da perakendede iş imkânı artarak sürecek

Bursa PERDER üyeleri, gıda perakendesindeki gelişmeleri masaya yatırdı.

Bursa PERDER üyeleri, gıda perakendesindeki gelişmeleri masaya yatırdı. Fırsatçılarla mücadeleye devam kararı alınan toplantıda, önümüzdeki dönemde sektörün daha fazla iş imkanı sunacağı mesajı verildi.

Perakende sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı Bursa Perakendeciler Derneği'nin (Bursa PERDER) üyeleri, yerel zincir marketlerin karşılaştıkları sorunları konuşmak ve yatırım planları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için kahvaltıda bir araya geldi.

Sayısal değil, akılcı büyüme

Salgın nedeniyle kırılmalar yaşayan ülke ekonomisinin toparlanma yönünde ciddi sinyaller verdiğini kaydeden Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkan Haşim Kılıç, "Dernek olarak önümüzdeki dönemde kentimizde bulunan yerel zincir marketlerinin her geçen gün daha da ağırlaşan rekabet koşullarında avantaj elde etmesine yönelik projeler ile öne çıkmayı hedefliyoruz. Temel amacımız, insan sağlığına yönelik hizmet ve yerel zincirlerin sürdürülebilirliğidir. Güven ortamında çalışarak üyelerimizin varlığını devam ettirebilmesi, Market Yasası'nın uygulanmasını şart kılıyor. Mağazalarımızın sayılarından ziyade, istihdama katkı sağlayan değer odaklı projeleri önemsiyoruz. Yerel zincir marketler olarak tek yürek halinde yatırımlarımızı sürdürürken vatandaşlarımıza ciddi iş imkanı sunuyoruz. Bursa PERDER olarak sayısal değil, akılcı büyüme yolunda hamlelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sektörü fırsatçılardan koruyacağız

Yerel zincirler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın perakende sektörünün büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacağını da kaydeden Haşim Kılıç, "Yerel markalarımızın ve yöresel ürünlerimizin tercih sebebi olması için raflarımızda bu ürünlere özenle yer veriyoruz. Bunun yanında Bursa'da perakende sektörünün gücünün yadsınamaz boyutta olduğunun da farkındayız. Şehir ekonomimizin ve toplumsal refahın devamı için tedarik zincirinin aktörleri olarak fırsatçılar karşısında küçük esnafımızı, üreticimizi ve sektörümüzü korumak zorundayız. Bu yolda kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Vergimizi şehrimize, kazandığımızı halkımıza vererek ekonomimize değer katacak ve hedeflerimizi sürekli olarak genişleteceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı