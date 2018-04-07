Bursa'da Gayrimenkul ve İnşaat Fuarları

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP öncülüğünde düzenlenen Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı ve Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı, 11 Nisan'da kapılarını açacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 195 firmanın katılımıyla, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6 salon ve 35 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarlar, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getirecek.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (İMSİAD) iş birliği ve Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odasının desteğiyle açılacak Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı'nda, kentsel dönüşüm projelerinden, kapı, mutfak, boya ve izolasyon malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Fuara, Ortadoğu, Körfez ve Arap ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeden yatırımcının katılması bekleniyor.

Proje lansmanları yapılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek iki fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Rising City Gayrimenkul Fuarı'nın katılımcı sayısının her sene arttığına işaret eden Burkay, "Bursa, gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri. Kentsel dönüşüm projeleriyle sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Fuarda birçok firma, özel indirim ve kampanyalarla konut, kentsel dönüşüm ve iş yeri projelerinin lansmanını yapma imkanı yakalayacak." ifadesini kullandı.

Burkay, kente gelecek yerli ve yabancı yatırımcıların turizm ve hizmet sektörüne de hareketlilik getireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Rising City Gayrimenkul Fuarı ile İnşaat ve Dekorasyon Fuarı'nda sektör temsilcilerini 30'dan fazla ülkeden gelecek 300'ü aşkın yatırımcıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Her iki fuarda da özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı alıcılar, sektör temsilcileriyle iş birliği imkanı yakalayacak. Alım heyeti organizasyonları, kentin tanıtımı ve firmaların ticaret hacimlerinin yükselmesi noktasında önemli rol oynayacak."

"Cazip fiyatlı yatırım fırsatları"

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarlarda 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Ersözlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin stant açacağı Gayrimenkul Fuarı, tüketim amaçlı konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere, aradıkları her bütçeye hitap edecek fırsatlar sunuyor. Konforu şehir merkezinde arayan kitleye de şehir merkezinden uzakta doğal hayat içinde olmayı tercih eden kitleye de uygun projelerin yer aldığı fuar süresince gerçekleşen bağlantılarla konut satışlarına katkı sağlanıyor. Konutların proje maketleri ile yer alacağı fuar, ziyaretçilerin inşa edilecek konutların planlarını görmelerine, yapılacak lansmanlarla her bütçeye hitap eden cazip fiyatlı yatırım fırsatlarını yakalamalarına olanak sağlayacak."