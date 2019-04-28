Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu

Ligin ikinci yarısından Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, müthiş bir istatistiğe de imza atmış durumda...

Tecrübeli golcü oyuncusu Beşiktaş formasıyla ligin ikinci yarısından çıktığı 12 maçta tam 11 gol atma başarısı gösterdi. Yılmaz, attığı 11 golle ligin ikinci yarısından en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.