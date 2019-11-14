Burak Yılmaz: Mehmetçik'e armağan olsun

14.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:43

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı. Maç sonunda takım kaptanı Burak Yılmaz mücadeleyi değerlendirdi.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEYİZ"

Burak, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var. Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz." dedi.