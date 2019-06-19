Burak Yılmaz, kızları için Lecce'yi reddetti!

İtalya Serie A ekibi Lecce, çok istediği Burak Yılmaz için İstanbul'a çıkarma yaptı. Önceki gün Burak'ın avukatı ile Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüştü ve milli futbolcuya 2 yıllık sözleşme için toplam 3 milyon euroluk bir teklif sunuldu.

BEŞİKTAŞ 7,5 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Burak Yılmaz ile görüşen Lecce, Beşiktaş'a da 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli sundu ancak siyah-beyazlı yönetim, Burak için 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti. Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk talebini oldukça yüksek bulan Lecce, alternatif bir teklif ile yeniden masaya oturacak.

KARİYERİNİN SON DÖNEMİNİ İSTANBUL'DA GEÇİRMEK İSTİYOR

Lecce-Burak cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve Lecce, milli futbolcumuzu ikna etmek için büyük bir çaba sarfediyor. Eşinden ayrılan ve kızları Nazlı ile Derin'den ayrı kalmak istemeyen Burak Yılmaz, kariyerinin son döneminini İstanbul'da geçirmek istiyor ve kariyerine de Beşiktaş forması altında son vermeyi planlıyor.

(Sporx)