Burak Yılmaz kızının videosunu paylaştı: Baba koş baba

16.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:08

A Milli Takımımız EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 9. hafta maçında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilemişti. Uzun bir sakatlık dönemi sonrasında bu maçta ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan golcü oyuncu Burak Yılmaz ise kızının maç oynanırken çekilmiş videosunu paylaştı.

Burak Yılmaz kızının maç oynanırken "Baba koş baba." diye bağırdığı anları, "Koşuyorum babacım" notuyla paylaştı.

Twitter'da da konuşulan videoya kullanıcılardan güldüren yorumlar geldi.