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Burak Yılmaz kızının videosunu paylaştı: Baba koş baba

A Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İzlanda ile oynanan maçta kızının kendisine seslendiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter'da da paylaşılan videoya kullanıcılardan ilginç yorumlar geldi.

16.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:08

A Milli Takımımız EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 9. hafta maçında ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilemişti. Uzun bir sakatlık dönemi sonrasında bu maçta ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan golcü oyuncu ise kızının maç oynanırken çekilmiş videosunu paylaştı.

Burak Yılmaz kızının maç oynanırken "Baba koş baba." diye bağırdığı anları, "Koşuyorum babacım" notuyla paylaştı.

'da da konuşulan videoya kullanıcılardan güldüren yorumlar geldi.


Haber Videosu: Burak Yılmaz kızının videosunu paylaştı: Baba koş baba
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