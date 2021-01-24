Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine Ali Koç'tan yanıt: Akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür
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Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine Ali Koç'tan yanıt: Akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür

24.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:04
Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerine Ali Koç'tan yanıt: Akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynadıkların kadın voleybol maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın başkanı, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili söyledikleri sözler hakkında, "Burak akşam yatarken söyledikleri için üzülmüştür" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Burak Yılmaz'ın Mesut Özil ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Ali Koç, Burak Yılmaz'ın Avrupa'daki başarılarıyla gurur duyduğunu ancak Mesut Özil ile ilgili sözlerinin gereksiz bulduğunu belirtti. Koç açıklamasında, "Burak özelinde konuşmayayım. Onun da başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gereksiz oldu. Kendisi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var ama bunlar Mesut'u daha fazla motive edecektir." sözlerini kullandı.

Mesut Özil transferinin resmiyet kazanmasına ilişkin ise Koç, "Rüya gerçekleşmek üzere. İmzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir." açıklamasını yaptı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Ali Koç Fener Ol kampanyasının Mesut Ol olarak değişerek taraftarlarının desteği ile ilgili ise, "Tüylerim diken diken oluyor taraftarımızın kampanyamıza hızlıca cevap vermesine. Tüm kulvarlarda kazandık bu hafta çok mutlu ve heyecanlıyız. Voleybolda derbi galibiyetinden mutluyuz. Mustafa Başkanla ayrı oturttular bizi yan yana oturamadık ama maçtan sonra da biraz sohbet ettik." diye konuştu.

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ

Milli futbolcu Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Instagram canlı yayınında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini, "Mesut Özil'e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım'da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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