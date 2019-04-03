Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası!
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat Mirin'in idmanda yumruk yumruğa kavga ettiğini iddia etti.
Ünlü yorumcu Turgay Demir, Turkcell Life TV kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu. Demir, "Burak Yılmaz ile Mirin yumruk yumruğa kavga etti." dedi.
"İKİ OYUNCU BOĞAZ BOĞAZA GELDİ"
Demir'in aktardığı bilgiye göre, bir pozisyonda siyah beyazlı ekibin Fransız oyuncusu Isimat Mirin'in Burak Yılmaz'a müdahalesi sonrası Yılmaz, Fransız oyuncuyu uyardı. Tartışma bir anda alevlenirken iki oyuncu boğaz boğaza geldi ve hatta Mirin, Burak Yılmaz'a yumruk salladı. Daha sonra diğer oyuncuların araya girmesiyle kavga sona erdi.
(Fotomaç)
YORUMLAR (2)
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evettt burak başladımı pislige bekliyodum zaten takımın ayarını bozacak biliyordum gelmesini hiç istemedim. şımardııı şımardıııCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAYIRLI ISLER . !BURAK YILMAZ YALPAKLIGI START VERDI. BU ÇOMAKLA NEREYE GIDER BESIKTASIM GORUCEZCevap Yaz 3 Yayından Kaldır