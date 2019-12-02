Haberler » Spor » Burak Yılmaz gollere devam ediyor! - Spor

Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Kayserispor ağlarına 2 gol bırakan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, gol sayısını 5'e çıkardı.

02.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:36
Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ligin 13. haftasında rakibini 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu , İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi. Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de bu sezon 5 gole ulaştı.

HUTCHİNSON'DAN 2. GOL

Beşiktaş'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. Hutchinson, Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.


Haber Videosu: Burak Yılmaz gollere devam ediyor!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • DJ DIKKAT REMASTERED:
    hunter modu aciktik caktirmadan salaktan salaktan sampiyon olucaz hadi bakalim
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.