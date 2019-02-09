Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz golle tanıştı. Tecrübeli oyuncu gol attıktan sonra stat hoparlöründen "Aşk yeniden" şarkısı çalındı.
Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti.
BURAK 4 BİN 130 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GOL ATTI
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 4 bin 130 gün sonra golle tanıştı. Burak, Beşiktaş formasıyla son golünü 2007 yılında Trabzonspor deplasmanında atmıştı.
Yıldız oyuncu gol attıktan sonra Vodafone Park'ta Yeni Türkü'nün "Aşk yeniden" şarkısı çalındı.
YORUMLAR (7)
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renkliler ağlıyorCevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
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tehlike çanları çalıyor diğer takımlarda. korkudan saldırmışlar baksana nınhahahaCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Ikinci gol faul...Seneryasu önceden yazilmis maclar zevk vermiyor artik.Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Burak 2 gol attı renkliler çıldırdı. kuduruyorlar. ama çırpınmayın geliyoruzzzzCevap Yaz 4 15 Yayından Kaldır
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iki gün önce annesine bacısına sövenler şimdi üçlü çektirir olmuş komiksiniz tinercilerCevap Yaz 46 14 Yayından Kaldır