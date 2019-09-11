Burak Yılmaz'dan hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım

11.09.2019 13:55

Burak Yılmaz, Berkay Şahin'in burnunu kırdığı için görülen davada cinsel taciz suçundan beraat eden ancak ruhsatsız silah bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım geldi.

Beşiktaş forması giyen golcü oyuncu milli takımdan arkadaşı Arda Turan ile olan fotoğrafını dava sonrasında Instagram'dan paylaştı.

İşte Burak Yılmaz'ın yaptığı paylaşım;

PRİM KRİZİ YAŞANMIŞTI!

Milli Takım'da Fatih Terim ile Arda Turan arasında yaşanan prim gerginliğinin Burak Yılmaz'a prim verilmemesinden dolayı kaynaklandığı belirtilmişti. Tüm oyuncular EURO 2016'ya katılma hakkı kazanıldığı için prim alırken, 13 maçta çıkıp tam 7 gol atan Burak Yılmaz'ın adı prim listesinde yer almamıştı. Arda, bu gelişme sonrasında Fatih Terim'in yanına giderek, "Hocam, herkesin ismi listede. Ancak milli takımda golleri atan adamın ismi yok" demesiyle ipler tamamen koptu. İki tarafın yaptığı açıklamalar işleri geri dönülemez bir hale getirmişti.