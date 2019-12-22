Haberler » Spor » Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna - Spor

Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna

Derbinin 88. dakikasında yerini Umut Nayir'e bırakan Burak Yılmaz, 4. hakeme "Hadi sen gir oyna" diyerek tepki gösterdi.

22.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:44
Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna

, Süper Lig'de haftanın en önemli maçında 'ı sahasında konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı. Maç içinde 'ın kararları siyah-beyazlı oyuncuların tepkisini çekti. Vida'nın 2 kez, N'koudou'nun 1 kez ceza sahası içindeki pozisyonunda penaltı bekleyen siyah-beyazlı oyuncular, umduğunu bulamadı.

"HADİ SEN GİR OYNA"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Umut Nayir'e bıraktı. Golcü oyuncu oyundan çıkarken maçın dördüncü hakemine, "Hadi sen gir oyna" diyerek tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.


Haber Videosu

: Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler