: Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna

22.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:44

Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Beşiktaş'ı sahasında konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı. Maç içinde Cüneyt Çakır'ın kararları siyah-beyazlı oyuncuların tepkisini çekti. Vida'nın 2 kez, N'koudou'nun 1 kez ceza sahası içindeki pozisyonunda penaltı bekleyen siyah-beyazlı oyuncular, umduğunu bulamadı.

"HADİ SEN GİR OYNA"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Umut Nayir'e bıraktı. Golcü oyuncu oyundan çıkarken maçın dördüncü hakemine, "Hadi sen gir oyna" diyerek tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Videosu