: Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj

07.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:47

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu ve kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Son durumu hakkında bilgi veren ve Beşiktaş olarak ikinci yarı iyi işler yapacaklarını söyleyen Burak Yılmaz "İlk antrenmanıma çıktım ama tatilde de çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu, ilk antrenmanımı yaptım, her şey yolunda. İlk yarı beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk ve konuştuk. hedefe ulaşmak için neler yapacağımızı biliyoruz. Havamız gayet iyi. Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz." dedi.

"TEK DİLEĞİM ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRMAK"

Transfer iddiaları hakkında görüşü sorulan Burak Yılmaz "İlk imzamı atarken de çok dua ettim, hep Beşiktaş'ta bırakmak istedim. Allah da bana bu fırsatı verdi. Teklifler oluyor, sahada işini yaptığın sürece de olacak. Beşiktaş benim için başka duygu, anlatarak tarif edemem. Allah'ımdan tek dileğim şampiyonluk ve Türkiye Kupası kaldırmak. Tek hayalim burada kupa kaldırmak. Benim aklımda transfer en ufak şekilde yok. Şimdi Sivasspor maçını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"İLK YARI İYİ DEĞİLDİK, BU BİR GERÇEK"

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Burak Yılmaz "Başka santrforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı (Ljajic) hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok. Ljajic özel bir oyuncu. İlk yarı takım olarak iyi işler yapamadık. İkinci yarı böyle olmayacak. Ligin ikinci yarıları daha farklı oynanır. Ljajic de ben de kendi performanslarımızın farkındayız. Diğer oyuncular için de bu böyle. Herkes neyin ne olduğunu bilecek yaşta. İlk yarı iyi değildik, bu bir gerçek. İkinci yarı herhangi bir şansımız yok. Yol kısaldı, gerekli oyunu oynamasak bile gerekli puanları toplamalıyız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Neden? İlk maçımız Sivasspor ile ve içeride Sivasspor ile oynamak bizi çok motive ediyor. Kazanırsak fark 4'e düşecek. Taraftarımızın önünde harika bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonluğa çok inanıyorum, taraftarımızın önündeyiz ve siz de bunu düşünebiliyorsunuzdur. Sivasspor'un değerli bir hocası, başkanı ve oyuncuları var. Çok iyi Türk oyuncular var ve kesinlikle burada olmaları tesadüf değil. İlk maçımızın Sivasspor ile olması bizi olayın içine %100 çekecektir. Kazanarak iyi duruma geleceğiz." dedi.

ARDA TURAN İDDİALARINA YANIT

Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Arda Turan'ın Burak Yılmaz'ın vasıtasıyla Beşiktaş geleceği söylentilerinin sorulması üzerine Burak Yılmaz "Arda Turan ile sürekli konuşuyorum, böyle haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kulübümüzün, Arda Turan'a ihtiyacı varsa, Burak Yılmaz'a ihtiyaç yok. Burak vasıtasıyla Beşiktaş'a gelmek istiyor söylemleri hem Beşiktaş'a, hem Burak Yılmaz'a hem de Arda Turan'a saygısızlık. Ayrıca böyle bir gündem olmadığını biliyorum" dedi.

Arda Turan'ın gönlünde yatanı da bildiğini ifade eden Burak Yılmaz, "Arda'nın gönlünden geçeni biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir" şeklinde konuştu.

Arda Turan hakkında haberleri okuyunca içinin cız ettiğini ifade eden Burak, "İstenmeyen durumunda olmak Arda Turan ile alakalı değil. Arda ile haberleri görünce içim cız ediyor, 3 yıl önce ülkenin en büyük spor markasından bahsediyoruz! Arda'nın da hataları vardır ama kimse de Arda'ya yardımcı olmadı. Arda'ya karşı bir atak olduğunu düşünmüyorum ama kimse de ona yardımcı olmadı. Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Arda güçlüdür, dirayetlidir ve onun sadece sahada başarılı olmaya ihtiyacı var" dedi.

CENK TOSUN'A 'COME TO BEŞİKTAŞ' MESAJI

Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun için de taraftarı heyecanlandıracak bir açıklama yapan tecrübeli yıldız, "Cenk Tosun'a söyleyeceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur" ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'DE İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

A Milli Takım'ın İtalya, Galler ve İsviçre ile EURO 2020'de aynı grupta yer alması hakkında görüşü sorulan tecrübeli golcü "EURO 2020'de grubumuz oldukça zor. Herkes kolay olduğunu söylüyor ama sıkıntılı bir grup, bu grupta her şey olabilir. Biz kendimize güveniyoruz, Allah izin verirse gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Tek yürek olursak, neler yapabileceğimizi gösterdik. Ancak şu an Milli Takım konuşmak için erken. Gözle görülen olumlu bir hava var, inşallah bozulmaz." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI'YA SAYGI DUYUYORUM"

Şenol Güneş ve Abdullah Avcı arasında kıyaslama yapması istenen "Şenol Güneş de Abdullah Avcı da çok iyi hoca. İkisinin de iletişimi kuvvetli. İki farklı hoca tabii ama onların iş sevgisini, ahlakını görüyorum ve onlar için sahada elimden geleni yapıyorum. Türk oyuncusunun başını okşarsan, sahada sana fazlasını verir. Abdullah Hoca da Şenol Hoca da böyle insanlar. Bu yüzden ikisine de saygı duyuyorum." dedi.

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA DA GİDERİM"

EURO 2020 hakkında görüşü sorulan Burak Yılmaz, "EURO 2020 ikinci Avrupa Şampiyonam olacak. İlkinde çok sıkıntılar yaşadık, kimseye suç bulmuyorum. Öncelikle suçu kendimizde aramalıyız. Şenol Hoca ile geçen 2022 Dünya Kupası hakkında konuştuk. Eğer fit olursam, bana ihtiyaç olursam giderim. oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bıraktım. Daha çok zaman var." yorumunu yaptı.

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