Burak Yılmaz Attığı Frikik Golünü Anlattı: Tolgahan Tuzağa Düştü
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Burak Yılmaz, "Tolgahan'a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim kardeşim." dedi.
Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek hayati bir 3 puan kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Vida ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Attığı harika frikik golünü beIN Sports ekranlarında anlatan Burak Yılmaz, "Şenol hoca Adem ile beni yazıyor frikiklerde. Biraz uzaktı frikik, Adem'e ben vurayım, uzak dedim. Tolgahan'a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim kardeşim." dedi.
"BAŞIMA ÇAKMAK ATTILAR AMA ÖNEMLİ DEĞİL"
Burak, "Ufak bir ışık varsa, bu ışığın peşinde gidiyoruz. Bugün kazanıp lidere yaklaşmak istiyorduk. Çok karıştı üst taraf, biz sadece kazanmak istiyoruz. Olabilirsek şampiyon olmak istiyoruz, olamazsak 2. olmak istiyoruz. Başıma çakmak gelmedi, çakmak attılar. Kanama var. Önemli değil ya, hep oluyor. Söyledikleri sözler falan, insan kendinden bilirmiş." diye konuştu.
-
Son dakalardaki oyuncu degisiklikleri bence macin temiz olmadigini gosteriyor. Kisacasi frikik kasten yapilmis ta olabilir.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırBJKLİ: Aynen frikik bilerek sonuçta bizde Ronaldo var :)) duyduğum en gereksiz yorum2 Yayından Kaldır
-
o cakmagi atan itiler besiktasa degil sivasspora zarar verdiklerini unutmasinlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Benzin yakinda 10 tl ymis .depolri doldurun hemen.kizgin demirCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Kusurabakmayın spor haberi ama bir önceki haberde ABD nin bir kararını daha kabul etmiyoruz ve tanımıyoruz fakat maalesef o alınan karar herzamanki gibi alınıyor ve uygulanıyor.. Dünyadaki her kararları tanımamak ve o kararların uygulanması gibi..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır