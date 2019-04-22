Burak Yılmaz Attığı Frikik Golünü Anlattı: Tolgahan Tuzağa Düştü

Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek hayati bir 3 puan kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Vida ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Attığı harika frikik golünü beIN Sports ekranlarında anlatan Burak Yılmaz, "Şenol hoca Adem ile beni yazıyor frikiklerde. Biraz uzaktı frikik, Adem'e ben vurayım, uzak dedim. Tolgahan'a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim kardeşim." dedi.

"BAŞIMA ÇAKMAK ATTILAR AMA ÖNEMLİ DEĞİL"

Burak, "Ufak bir ışık varsa, bu ışığın peşinde gidiyoruz. Bugün kazanıp lidere yaklaşmak istiyorduk. Çok karıştı üst taraf, biz sadece kazanmak istiyoruz. Olabilirsek şampiyon olmak istiyoruz, olamazsak 2. olmak istiyoruz. Başıma çakmak gelmedi, çakmak attılar. Kanama var. Önemli değil ya, hep oluyor. Söyledikleri sözler falan, insan kendinden bilirmiş." diye konuştu.