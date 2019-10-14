Burak Yılmaz'a maç öncesi müdahele: "İyi ki Türk dişçisi var"

14.10.2019 19:37

Spor Arena/ İsmail ER - Milli takımın golcüsü Burak Yılmaz'a maç öncesi müdahale. İstanbul'dan Paris'e geldiği zaman içersinde şiddetli diş ağrısı çeken Burak Yılmaz için büyükelçilik seferber oldu ve yıldız golcü, Türk Dişçi Gökhan Çağrıcı tarafından muayeneden geçildi.



Burak Yılmaz muayeneden geçirilerek maça hazır hale getirildi. TFF Yöneticisi Selim Soydan, "Burak'ın dişinde iltihap olması nedeniyle kontrol yapıldı ve iltihap yok edildi. Maçta oynamasında sakıncası olmadığı belirtildi. İyi ki Fransa'da Türk dişçisi var." diye konuştu.