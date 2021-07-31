Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu transferle ilgili bambaşka ifadeler kullandı. Elmas yaptığı açıklamada, "Morutan'ın maliyeti nedeniyle bu transferde girişimimiz yok" dedi.