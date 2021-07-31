Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok
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Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok

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Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu transferle ilgili bambaşka ifadeler kullandı. Elmas yaptığı açıklamada, "Morutan'ın maliyeti nedeniyle bu transferde girişimimiz yok" dedi.

Uzun süredir ismi Galatasaray'la anılan Olimpiu Morutan için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin Rumen futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını açıklamasının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu transferi yalanladı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTI"

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.

BURAK ELMAS'TAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Sports Digitale kanalına yaptığı açıklamada "Morutan'ın maliyeti nedeniyle bu transferde girişimimiz yok." dedi.

Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı
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