Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz

Galatasaray'ın başkanlık seçimini iptal etmesinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Burak Elmas, yönetimin adlığı bu karara çok sert tepki gösterdi. Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz" dedi.