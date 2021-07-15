Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok
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Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanları Habertürk TV canlı yayında bir araya geldi. Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Rosier transferiyle ilgili Burak Elmas'tan bilgi aldı. Elmas, Fransız futbolcunun transferine ilişkin, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in devlerinin başkanları canlı yayınında bir araya geldi. Habertürk TV muhabiri Ayhan Şensoy'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rosier görüşmelerini yalanladı.

GALATASARAY, ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Fransız sağ bek ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilirken Portekiz basını sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı. Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'a konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi.

Burak Elmas: Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok
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Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok - Haberler Spor
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