Burak Elmas: Biz "Ben Beşiktaşlıyım" diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz, Rosier gündemimizde yok

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanları Habertürk TV canlı yayında bir araya geldi. Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Rosier transferiyle ilgili Burak Elmas'tan bilgi aldı. Elmas, Fransız futbolcunun transferine ilişkin, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.