: Bulgar şirketi Bulgargaz, TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz almaya başladığını açıkladı

01.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:14

Bulgaristan kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, ülkenin TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladığını belirtti. Bulgargaz şirketinden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2019 tarihinde Gazprom Export şirketiyle ek anlaşmanın imzalandığı ifade edildi.

Ek anlaşma, Bulgaristan'ın gaz alım noktasının Romanya sınırdaki Negru-Vode'den Türkiye sınırındaki Istranca'ya taşınmasını öngörüyor.

41 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLANACAK

Gaz alım noktasının yerinin değiştirilmesinin yaklaşık 41 milyon euro tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

AÇILIŞ 8 OCAK'TA

Geçtiğimiz Kasım ayı sonunda Rus enerji devi Gazprom, Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım boru hattının her iki bölümünün de gazla doldurulduğunu bildirmişti. Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.

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