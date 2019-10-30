Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

30.10.2019 12:13
Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da görevi bırakan Samet Aybaba'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

EN SON OSMANLISPOR'U ÇALIŞTIRDI

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

Kaynak: DHA

VİDEO: Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı
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YORUMLAR (7)

  • HAYRETTİN:
    bülent uygun kendini ispatlama adına fener maçında elinden geleni yapacaktır. zaten kayseri, gs maçında da son anda mağlub olmuştu. o maç kayseri için kırılma maçı oldu zaten.
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  • DOĞRUCU DAVUT:
    İLK YARIYA KADAR SABREDEBİLİRLERSE HELAL OLSUN. BOŞ BİR ADAM BÜYÜK LAF SÖYLÜYOR ALTINDA KALIYOR BEN 5 YERİM 6 YEMEM 7 YERİM 8 YEMEM DEDİ. 2 HAFTA YENİLDİ HEMDE BİRİSİNDE 6-0 BİRİSİNDE 8-0. BOŞUNA TARAFTARA ÜMİT VERMEYİN ARABİSTAN''DA TUTUNAMADI BURALARDA MI TUTUNACAK
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