Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü
Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kötü gidişe dur diyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşanırken, başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek takımı tebrik etti. Bu esnada teknik direktör Bülent Uygun, başkan Gözbaşı'yı öptü.
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.
BERNA BAŞKAN SOYUNA ODASINA İNDİ, BÜLENT UYGUN BAŞKANI ÖPTÜ
Puanını 10 yaparak 17. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekipte, maç sonu büyük bir sevinç vardı.
Yeni Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcuları tebrik etti. Bu esnada Bülent Uygun, kendisine sarılan Berna Gözbaşı'yı öptü.
Haber Videosu: Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü
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Bülent uygun yatsın kalksın Rizespor''un beceriksiz oyuncularına dua etsin. . . Bu futbolla, bu kadroyla bu takım maalesef küme düşer. . . Elle tutulur bir Mensah bir de kaleci var. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vay be. başkan kadın olunca hemen şap. gerçi art niyet aramamak lazım. spontane gelişmiştir bu durum.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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aşk mı var :)Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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işte buCevap Yaz 8 Yayından Kaldır