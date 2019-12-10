: Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü

10.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:54

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.

BERNA BAŞKAN SOYUNA ODASINA İNDİ, BÜLENT UYGUN BAŞKANI ÖPTÜ

Puanını 10 yaparak 17. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekipte, maç sonu büyük bir sevinç vardı.

Yeni Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcuları tebrik etti. Bu esnada Bülent Uygun, kendisine sarılan Berna Gözbaşı'yı öptü.

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