Bülent Korkmaz, Alanyaspor'u şaha kaldırdı! Akdeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve Bülent Korkmaz yönetiminde 3'te 3 yaptı. Akdeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve 7. sıraya yerleşti.
Bülent Korkmaz göreve geldikten şaha kalkan Alanyaspor, Kasımpaşayı'da eli boş gönderdi. Akdeniz ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
BÜLENT KORKMAZ'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Davidson'un asistinde Efecan Karaca ile 83. dakikada Davidson'dan geldi. Yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'la 3'te 3 yapan Akdeniz ekibi, puanını 12 yaparak 7. sıraya yerleşti.
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