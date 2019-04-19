Buckingham Sarayı'na 25 Bin Sterlin Maaşla Çalışacak Bahçıvan Aranıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi konutu İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 25 bin sterline (189 bin TL) çalışacak bahçıvan arıyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in (92) resmi konutu Buckingham Sarayı'nda 800 hizmetli çalışıyor. Sarayın görkemli imajında bahçesi önemli bir yer tutuyor. O nedenle sarayda çalışan bahçıvanlar özenle seçiliyor.

YILLIK 189 BİN TL

Kraliyet, yılda en az 18 bin 100 sterlin, deneyimine göre ise günlüğü 69 sterline bahçıvan arıyor. Yani bahçıvan yılda 25 bin sterlin (189 bin TL) kazanacak.