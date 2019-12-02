Bu otelin geceliği 1 dolar ancak her adımınız Youtube'den izleniyor

02.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:29

Japonya'nın Fukuoka şehrinde yer alan bir otel ucuza tatil yapmak isteyenler için ilginç bir fırsat sunuyor. Resmi adı Asahi Ryokan olan ancak One Dollar Hotel olarak bilinen bu otelde geceliği 1 dolara kalınabiliyor ancak bazılarını rahatsız edecek bir şartla...

Asahi Ryokan'da 1 dolara konaklayan misafirlerin odalarında geçirdikleri tüm zamanı Youtube üzerinden yayımlamaları gerekiyor. Gezi rehberi Lonely Planet'in aktardığına göre otelin sahibi Tetsuya Inoue, az talep olan odalardan para kazanmak için böyle bir çözüm bulmuş. Söz konusu odalarda kimse olmayınca canlı Youtube yayını Inoue'nin ofisinden devam ediyor.

Inoue bu sayede normalde boş kalan odalardan reklam geliri elde etmeyi hedefliyor. Tahmin edileceği gibi tuvalet ve banyolarda kamera yer almıyor. Ayrıca misafirler üstlerini yine kameranın görmediği bir yerde değiştirebiliyor.

Otel yönetimi bunun yanında misafirlerini pasaport bilgilerini kameraya göstermeme konusunda sıkı bir şekilde uyarıyor. Ayrıca gece yatarken ışıklar kapatılabiliyor.