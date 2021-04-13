Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
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Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Ekonomi

Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerine yönelik başlattığı '1000 Okul' projesi kapsamındaki Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor.

Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar
Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar

Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor

MARDİN - Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerine yönelik başlattığı '1000 Okul' projesi kapsamındaki Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bin 400 öğrenciyle üretimde büyük bir başarı sergiliyor. Mobilya, metal, inşaat, motor ve birkaç bölümden daha oluşan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulama derslerinde uygun fiyata ürettikleri kaliteli mobilyalarla kendi gelirlerini elde ediyor. Bu proje sayesinde okulların daha işler hale geldiğini söyleyen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Karadağ, "Özellikle bakanlığımızın 1000 okul projesi kapsamında olan bir okuluz. Bakanlığımız meslek liselerinin hem sosyal hem kültürel hem de eğitim düzeyinde gelişimini sağlamak için böyle bir proje gerçekleştirdi. Bizlerde 1000 okul projesini öğrencilerimize anlattık. Hem üretiyoruz hem üretiyoruz hem de kazandırıyoruz" diye konuştu.

Mobilya ile ilgili akla gelebilecek her şeyi ürettiklerini kaydeden Karadağ, "Şu anda bulunduğumu yer mobilya atölyemiz. Mobilya atölyemizde çeşitli çalışmalar yapılmakta. Okulumuzda genelde 7 bölümümüz var. Bizler mobilya, metal, elektrik, inşaat ve motor bölümlerimiz mevcut. Bunlarla ilgili aklınıza gelebilecek bütün çalışmaları yapmaktayız. Bakanlığımızın son dönemlerde meslek liselerine olan ilgisi ve yerelde de İl Milli eğitim Müdürümüz Mehmet Polat'ın ilgisi bizi daha güçlü hale getirdi. Şu an mobilya bölümündeyiz. Önce okullarımız için başlayalım. Okulların sıra ve masaları, büro ve ofis malzemeleri, kütüphane ve öğretmen odaları için bütün dolap ve masalar her şey yapılabiliyor. Okul dışında baktığınız zaman parklarda ki banklar ve kamelyaların hepsini yapabiliyoruz" dedi.

"81 ile kadar iletebiliyoruz"

Genelde yurt içi çalıştıklarını belirten Karadağ, "Şu anda biz yaptığımız çalışmalara talep olursa. Toplamda bizim bin 405 öğrencimiz var örgün öğretimde. Her bölümde farklı tabi ki. Bizim şu an mobilya bölümünde yaklaşık 50 tane öğrencimiz çalışıyor. Bir öğrencimiz mesela aylık asgari ücrete kadar kazanabiliyor. İş olduğu sürece. Milli eğitim müdürlüğümüzün isteği üzerine Dargeçit, Derik, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerimizde eğitim destek sınıfları yaptık. Bunları yaparken de gerek zemini tavanı boyası ve bütün malzemeleri biz kendimiz karşıladık" şeklinde konuştu.

Babasının mesleği mobilyacılık olduğu için burada okuduğunu söyleyen öğrenci Şiyar Demir, "Burada babamın mesleğini ilerletmek için mobilya bölümünü seçtim. Çok memnunum bölümümden. Ayriyeten öğretmenlerimiz bizlere çok daha iyi şeyler öğretiyor. Bu işi babamın mesleği olduğu için daha çok seviyorum. Öğretmenlerimiz bize bir şeyler yapmayı, matkap kullanmayı ve makinalar üzerinde nasıl çalışacağımızı öğretiyor. Biz de bundan çok memnunuz" dedi.

Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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