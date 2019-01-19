Bu Liseden Mezun Olan İşsiz Kalmıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yer alan Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gördükleri uygulamalı eğitim ve yaptıkları stajlar sayesinde mezuniyetten sonra herhangi bir iş bulma stresi içerisine girmiyor. Lise bünyesinde bulunan bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında hem teorik hem de uygulamalı eğitim gören öğrenciler mezuniyetten sonra ise kendi alanlarında birçok yerde istihdam sağlayabiliyor.

ÖĞRENCİLER SON SINIFTA STAJA GİDİYOR

Okul Müdürü Orhan Zengin, lisede eğitim gören öğrencilerin 10. sınıftan itibaren alanlara ayrıldığını söyledi. Öğrencilerin 10. sınıfın sonunda mevcut olan alanların dallarına yerleştiğini ifade eden Zengin, "12. sınıfa kadar öğrencilerimiz atölyelerde ve dersliklerde teorik eğitim alıyor. Son sınıfta ise öğrencilerimiz staj eğitimi için işletmelere gidiyor ve 1 yıl boyunca işletmelerde eğitim görüyor. Haftanın 3 günü işletmede 2 gün ise okulda eğitim veriliyor. Asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u kadar da maaş alıyor öğrencilerimiz" dedi.

"BÜYÜK BİR İŞ KAYNAĞI VAR"

Liseden mezun olan öğrencilerin iş bulma konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Zengin, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin tamamı iş bulma konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Şu anda zaten sanayi ve birçok alanda büyük bir elemana ihtiyaç var. Bizim lisemizde bulunan alanlarda büyük bir iş kaynağı var. Öğrencilerimizde gördükleri uygulamalı eğitim sayesinde bu alanlarda zorluk çekmeden iş buluyor" diye konuştu.

"İŞSİZ KALACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öğrencilerden Mevlüt Aygün ise lisede hem teorik hem de uygulamalı alanında etkili bir eğitim gördüğünü belirterek, "Mezun olunca herhangi bir iş sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Sanayi alanların çok sayıda iş imkanı var bizim için. Hem sanayilerde olsun hem de büyük şirketlerde olsun iş imkanları var. Mezun olunca işsiz kalmam" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA