Bu Hafta Borsa ve Döviz Kazandırdı, Altın Kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,92, dolar yüzde 0,71, euro yüzde 0,18 değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,67 değer kaybetti.

BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.661,99, en düşük 95.191,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,92 artışla 96.861,42 puandan tamamladı.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 azalışla 238,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69 değer kaybıyla bin 592 lira oldu. Geçen hafta 392 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 389 liraya geriledi.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,80 liraya, euro da yüzde 0,18 artarak 6,54 liraya çıktı.

FONLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA