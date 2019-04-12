Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,84 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,22, avro yüzde 3,77, dolar yüzde 3,02 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.076,85, en düşük 95.028,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,84 azalışla 95.976,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,22 artışla 240,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,22 değer kazancıyla 1.603,00 lira oldu. Geçen hafta 380,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 392,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,02 değer kazanarak 5,7670 liraya, avro da yüzde 3,77 artarak 6,5280 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA