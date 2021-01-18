Bu hafta Antalyaspor'un maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 20. hafta Fraport TAV Antalyaspor'un maçı neden yok?

Süper Lig 20. haftası devam ederken, Fraport TAV Antalyaspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Fraport TAV Antalyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 20. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA ANTALYASPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Antalyaspor'un maçı yok. Antalyaspor TFF fikstürüne göre 20. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ANTALYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Antalyaspor'un 20. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fraport TAV Antalyaspor bir sonraki maçında Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. 24 Ocak Pazar günü saat 13:30 'da İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı olacak.