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Mutlu Makarna, Türkiye, Ekonomi

Bu haber Türkiye'yi "Mutlu" edecek

Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söyleyerek, ülkede makarna stoku ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

17.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:15
Bu haber Türkiye'yi

Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söyleyerek, ülkede makarna stoku ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bazı vatandaşlar ihtiyacından fazla alışveriş yapınca makarna rafları boşalmıştı. Konuyla ilgili sevindiren haber ise Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mutlu Makarnacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen'den geldi. Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söylerken, fiyatlarda da herhangi bir zammın olmadığını vurguladı. Boşalan rafların hızla dolacağını ifade eden Göymen, vatandaşlardan rahat olmalarını istedi.


"Bize gelen talep normalin çok üzerinde"


Kendilerine gelen talebin normalin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, marketlerde bir yoğunluk olduğu doğrudur. Çünkü iç pazardan bize gelen talep normalin çok üzerindedir. Fakat ben buradan milletimize herhangi bir şekilde problem olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.


"Türkiye'deki talebin 4 katı kadar üretim gücüne sahibiz"


Türkiye'deki iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduklarının altını çizen Göymen, "Türkiye'deki makarna üretimi toplamda 2 milyon 500 bin tondur. Oysa iç pazar talebimiz 600 bin ton, yani neredeyse 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör var. Özellikle milletimizin rahat olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.


"Sadece firmamızın üretim kapasitesi 450 bin ton"


Sadece firmalarının üretim kapasitesinin 450 bin ton olduğunu vurgulayan Göymen, "Biz firma olarak Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük firmasıyız. Sadece Mutlu makarnanın üretim kapasitesi 450 bin ton seviyesinde hemen hemen tek başımıza iç pazarı karşılayabilecek güçtedir. ve şu anda tüm sektörüm elinde buğday ham madde stoku mevcut, kesinlikle tereddüt edilecek bir durum yok. Vatandaşlarımız rahat olsun raflardaki boşalmanın sebebi insanların hızlı tüketim yapması 1 paket yerine 5 paket almasından kaynaklanıyor. Biz bunların yerini hızlıca dolduruyoruz. Firma olarak aldığımız çeşitli aksiyonlar var. Sektör olarak öncelikle ihracat üretimimizi durdurup iç pazara yöneldik" ifadelerini kullandı.


"Fiyatlarda kesinlikle zam yok"


Sektör olarak kesinlikle ürünlerine zam yapmadıklarını söyleyen Göymen, "Sektörümüzün kesinlikle fiyatlarında değişiklik yoktur. Hiçbir sektör üyesi ürününe zam yapmadı. Geçen haftada sektörümüzün değerli üyeleri açıklamalar yaptı. Bende aynı açıklamayı yapıyorum. Kesinlikle raflarda fiyat artışı olmadığını tüketicilerimiz görecektir. Birkaç internet sitesinin yapmış olduğu ve aslında makarna satışının çok fazla yapılmadığı sitelerde stokun ellerinde kalmamasından dolayı afaki fiyat koydular. Bunlar için de gerekli önlemler alındı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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