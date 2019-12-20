: BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!

20.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:01

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu defans oyuncusu Arturo Mina'nın oğlunun evlerinin 2. katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla alakalı kulübün resmi Twitter sayfasından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir.

Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz."

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