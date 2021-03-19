BTCST Coin nedir? Güncel Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) Coin yorum ve grafiği
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BTCST Coin nedir? Güncel Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:24
BTCST Coin nedir? Güncel Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Bitcoin Standard Hashrate Token. BTCST coin, Bitcoin madenciliğine borsa düzeyinde likidite getirmeyi ve madencilik sürecine katılırken sınırlı sayıda çıkış seçeneğinin mevcut sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Peki, BTCST Coin nedir? Güncel Bitcoin Standard Hashrate Token (BTCST) Coin yorum ve grafiği

BTCST COİN NEDİR?

Bitcoin Standard Hashrate Token, Bitcoin madenciliğine borsa düzeyinde likidite getirmeyi ve madencilik sürecine katılırken sınırlı sayıda çıkış seçeneğinin mevcut sorununu çözmeyi amaçlamaktadır.

Her BTCST, Bitcoin madencilik gücünün saniyede 0.1 terahash'ı ile teminatlandırılır. Kullanıcılar, kendi BTCST'lerini yatırabilir ve bunu yaparak, stake edilen madencilik gücüne karşılık gelen günlük Bitcoin dağıtımları alabilirler. Üst limit ve KYC gerekmez.

Desteklenen Havuzlar: Bahis BNB: Ödüllerde 24.000 BTCST (% 60) Bahis BUSD: Ödüllerde 4.000 BTCST (% 10) BTC Hisse: Ödüllerde 12.000 BTCST (% 30) Çiftçilik Dönemi: 2021/01/08 0:00 AM (UTC ) 2021/02/06 23:59 (UTC).

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:29:06. #1.16#
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