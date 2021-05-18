BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına yanıt

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BTC Türk, hacklenme iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Herhangi bir veri ihlali söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, 2018 yılında sistem dışına çıkartılan veri setlerinden birinin taslak halinin paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu olaydan Temmuz 2018 yılından önce üye olan 516 bin kişinin etkilendiği belirtilirken, hesap bilgileriyle ilgili bir sızıntı olmadığı vurgulandı.

Türkiye'de bulunan kripto para borsası Btc Türk, hacklenme iddialarını yalanlayarak 2018 yılında sistem dışına çıkarılmış bir veri setindeki bilgilerin paylaşıldığını açıkladı. Olay neticesinde kullanıcıların selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri ile ilgili herhangi bir veri sızıntısı olmadığı belirtildi.

500 BİNDEN FAZLA KULLANICI ETKİLENDİ

Veri ihlalinden Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olmuş 516.954 kullanıcının etkilendiğinin tahmin edildiği açıklamada yer aldı. BtcTürk'ün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTürk kaynaklı olmadığı savunuldu.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir"

İhlalden etkilendiği düşünülen veriler şöyle sıralandı:

BtcTürk'te kayıtlı ad soyad, T.C. Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası/User ID bilgisi

BtcTürk'te kayıtlı e-posta bilgisi

BtcTürk'te kayıtlı adres bilgisi

BtcTürk'te kayıtlı doğum tarihi

BtcTürk'te kayıtlı cep telefonu numarası

Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi

Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi

Geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri

TEMMUZ 2018'DEN SONRA ÜYE OLANLAR ETKİLENMEDİ

Temmuz 2018 tarihinden sonra BtcTürk'e üye olan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini belirten BtcTürk, şu ifadeleri kullandı:

İhlalden etkilenen kullanıcılarımızın veri seti içeriğinde yer almayan verileri (selfie/özçekim kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri) ile Temmuz 2018 tarihinden sonra Şirketimize üye olan kullanıcılarımızın bu ihlalden etkilenmediğini sizlere duyurmak isteriz.

Kullanıcılarımızın işlem güvenliği açısından büyük önem teşkil eden şifre/parola gibi verileri ise sistemlerimizde güvenle saklanmaktadır. PBKDF2 algoritması ile parolalar tek taraflı şekilde saklanarak, ilgili şifre sahibi kullanıcı dışında kimsenin bilemeyeceği ve geriye döndürülemez bir şekilde korunmaktadır. PBKDF2 algoritmasının mevcut teknolojik imkanlarla geri döndürülmek suretiyle şifrelerin tespiti mümkün değildir.

Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şöyle: