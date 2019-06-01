Bryant Dunston, çeyrek final serisinin en değerli oyuncusu oldu
Anadolu Efes'in ABD'li pivotu Bryant Dunston, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston oldu.
Ligin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, çeyrek finalde Banvit'e 2-0 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kalan lacivert-beyazlılarda ABD'li pivot Dunston'ın, 20,5 sayı, 6 ribaunt ve 1,5 blok ortalamalarıyla MVP unvanına layık görüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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