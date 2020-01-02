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Bruno Martins Indi'nin Stoke City'le İlk Golü

Hollandalı savunma oyuncusu Bruno Martins Indi, 2016 yazında transfer olduğu Stoke City formasıyla ilk golünü, 2016-17 sezonunda Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk oldukları maçta kaydetti.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Hollandalı savunma oyuncusu , 2016 yazında transfer olduğu formasıyla ilk golünü, 2016-17 sezonunda 'de 'ye konuk oldukları maçta kaydetti.

Kaynak: Dugout

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