Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 40. doğum gününü hapishanede kutladı.

Bir zamanlar futbol dünyasına damga vuran, Brezilyalı efsane Ronaldinho, 40. yaşını hiç tahmin edilemeyecek bir şekilde kutluyor. Brezilya'dan Paraguay'a kaçak geçiş yapan ve 6 ay hapis cezası alan Ronaldinho, 40. yaşına Paraguay'da hapishanede girdi.

529 MAÇTA 196 GOL, 161 ASİST YAPTI

21 Mart 1980 doğumlu Ronaldinho, kariyeri boyunca Gremia, Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Plamengo, Atlético Mineiro, Querétaro FC ve Fluminense'de forma giymişti. Brezilya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Brezilyalı eski süperstar, A Milli Takım kariyerinde 97 müsabakada rol aldı ve 33 gole imza attı. Öte yandan Ronaldinho, kulüp performansıyla da göz doldurdu. Forma giydiği resmi müsabakalar baz alındığında Ronaldinho, 529 karşılaşmada 196 gol attı ve 161 asist yaptı.