Brentford, Emre Mor'a talip oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği belirtilen Emre Mor'a, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un talip olduğu iddia edildi.
Emre Mor'a İngiltere'den talip var. Ada basını Brentford'un 22 yaşındaki futbolcuyu istediğini yazdı.
Sky Sports'un haberine göre İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford, Emre Mor'u hedefine aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncunun İngiltere'ye sıcak baktığı ifade edildi.
SKORA KATKISI YOK
Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.
26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Brentford kısa süre önce Sparta Rotterdam'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.
Haber Videosu: Brentford, Emre Mor'a talip oldu
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Halı sahada dar alanda iş yaparCevap Yaz Yayından Kaldır
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Halı sahada bunun bacağını eline verirlerYayından Kaldır
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Bu cocuk daha ayakta durmayi beceremiyor nasil top oynasin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu çocuktan maalesef bi cacık olmaz parlayamadan söndü yazık.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Emre halı sahada güzel top oynar :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ahaha cidden napıyorsunuz ya bu emre mor nasıl bir velet. :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ya bunlar çok komik :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır