Haberler » Spor » Brentford, Emre Mor'a talip oldu - Spor

Brentford, Emre Mor'a talip oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği belirtilen Emre Mor'a, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un talip olduğu iddia edildi.

09.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54
Brentford, Emre Mor'a talip oldu

'a 'den talip var. Ada basını Brentford'un 22 yaşındaki futbolcuyu istediğini yazdı.

Sky Sports'un haberine göre İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford, Emre Mor'u hedefine aldı. 'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncunun İngiltere'ye sıcak baktığı ifade edildi.

SKORA KATKISI YOK

Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.

26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Brentford kısa süre önce Sparta Rotterdam'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.


Haber Videosu

: Brentford, Emre Mor'a talip oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (7)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler