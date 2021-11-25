BRD coin nedir? BRD coin nereden alınır?

Daha önce Bread Wallet adı ile bilinen BRD, basit ve kullanımı kolay kripto para cüzdanlarından biridir.BRD coin nereden alınır? BRD coinin geleceği nedir? sanal para yatırımcıları için araştırdık.

BRD COİN NEDİR?

Daha önce Bread Wallet adı ile bilinen BRD, basit ve kullanımı kolay kripto para cüzdanlarından biridir. Zengin özelliklere sahip bir mobil kripto para cüzdanı olan BRD'nin şirketi, Breadwinner AG adı ile 2014 yılında İsviçre'de kuruldu.Şirketin dünya çapında 50'nin üzerinde çalışanı bulunuyor ve bugüne kadar 50 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Hem İOS hem de Android'de bulunan BRD cüzdanının 2021 rakamlarına göre, 170 ülkede 8 milyon kullanıcı var. Aynı zamanda cüzdanda saklanan varlıkların toplam değerlerinin 20 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. BRD 70'den fazla kripto parayı destekliyor. 14 dil desteği sunan cüzdan, non-custodial bir yapıda hizmet sunuyor. Yani kullanıcılar, cüzdanda sakladıkları kripto paraları doğrudan kendi kontrollerinde kullanabiliyorlar.

BRD COİN GELECEĞİ NASIL?

BRD'nin ''BRD'' adı ile bir de token'ı var. Bu token 2017'de gerçekleştirilen ICO satışıyla satıldı. Şirket, o dönem yaklaşık 32 milyon dolar topladı. BRD token, 2017'den bu yana piyasada aktif olarak işlem görüyor. BRD'nin bugüne kadar gördüğü en yüksek fiyat noktası 3.23 dolardı ve bu seviyeye 2018 yılının ocak ayında ulaşılmıştı. BRD ayrıca uygulama içerisinde sadakat ve ödül programı olarak önemli ayrıcalıklar sağlıyor. 2500'den fazla BRD sahibi olanlar telefon üzerinden destek alabilirken 100 bin BRD ve üzeri varlığı olanlar CEO'ya bile ulaşabiliyor.

BRD COİN NEREDEN ALINIR?

BRD, 24 Kasım 2021 itibarıyla üç borsada listeleniyor. Bunlar; Binance, CoinDCX ve HitBTC. En çok Binance'te işlem gören BRD'nin diğer iki borsadaki işlem hacmi, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 0,2'sini oluşturuyor. Kripto para meraklıları, BRD'yi Binance, CoinCDX ve HitBTC üzerinden alıp satabilirler.

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