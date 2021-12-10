Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini söyledi.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen markalar dünyası ile spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"e katılan Onan, milli takımlar düzeyinde sezon içinde pencereler sistemiyle maçların oynandığına dikkati çekerek, "Bu maçlarda NBA oyuncuları yok, her ülke bunu yaşıyor. Avrupa Ligi oyuncularıyla oynayamıyorsun. Komik durum ortaya çıkıyor. Belarus deplasmanında oynarken aynı saatte Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında Avrupa Ligi maçı oynanıyor. Bu markaya zarar veriyor." dedi.

Türk basketbolseverlerin bu nedenle en iyi oyuncuları izleyemediğini vurgulayan Onan, "Kendi halkıma en iyi oyuncularımı seyrettiremiyorum. Bu bana akıl tutulması gibi geliyor. FIBA ile Avrupa Ligi bunun basketbola zarar verdiğini görüp, bir an önce önlem alacaklardır. Ülkemizin başka yerlerinde oynarken taraftarlarımız Alperen'i de Cedi Osman'ı da izlesin. Karşı takımın oyuncuları da gelsin. FIBA ve Avrupa Ligi'nin birleşip, NBA ile mücadeleye girmesi gerekiyor. NBA milli takım oyuncularını göndermemek için her şeyi yapmaya başladı. Üstüne ikisinin kavgası bizi zora sokuyor." ifadelerini kullandı.

Milli takımda sponsorluk sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Onan, "NBA'de Cedi Osman ve Furkan gibi oyuncularımız var. Alperen de gitti. İki sene içinde Alperen'in hayranlıkla izlenen bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Haliyle bu durum markaları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımların durumu

Erkek ve kadın milli takımlarının durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onan, şunları söyledi:

"Erkeklerde oyuncu karakterlerinin oturması gereken isimler var. İki sene sonra bu jenerasyon ivme yakalayabilir. Bu çocuklar 2-3 sene içinde '12 Dev Adam' gibi bir başarı yakalayabilir. Kadın Milli Takımı'nda da müthiş bir jenerasyon vardı. Ondan sonra biraz tökezledik ama çok önemli oyuncu olabilecek potansiyele sahip kızlarımız var. 2001 ve 2010 başarılarını konuşuyoruz. Özellikle dünya ve Avrupa Şampiyonası yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz."

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak tesisle ilgili bilgiler veren Onan, "24 saat yaşayan, velilerin de istediği zaman geçirebileceği bir tesis olacak. Bin kişilik bir milli takım tesisi olacak. Oteli ve ticari merkezleri olacak. Bu hepimizin rüyasıydı. Çok yakın zamanda inşaatı başlıyor." diye konuştu.

Yeniden yönetime seçilmeleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Onan, "Süper Lig'de eskiden yılda iki kez toplantı yapılıyordu. Bizim dönemimizde ayda bir oluyor. Mali kriteri kulüplerle birlikte getirdik. Çoğu kararı kulüplerle birlikte aldık. Kulüpler 'hata da yapsalar iyi niyetli bizimle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar' diye düşünüyor. En başarılı yönümüz kulüplerle iletişimdi, onları çok mutlu ettiğimize inanıyorum. Sponsor bulunamayan alt liglerde kulüplere yardım etmeye başladık." diyerek sözlerini tamamladı.