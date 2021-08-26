Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor
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Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor

Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Amatör Lig'de (SAL) mücadele verecek olan Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor.

Süper Amatör Lig'de (SAL) mücadele verecek olan Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un büyük destekleri ile bu sezon SAL liginde mücadele verecek olan Bozova Belediyespor, 3.Ligde mücadele veren Karaköprü Belediyespor'da forma giyen kaleci Fatih Doğan ile Bal Ligi takımlarından Boyabat1968spor orta saha oyuncusu Yakup Başkurt ile anlaşmaya vardı. Bu sezon şampiyonluk parolası ile lige merhaba diyecek olan Bozova Belediyespor güçlü bir kadro ile sezona merhaba diyecek. İmzalanan resmi protokolle her iki futbolcu bundan sonra Bozova Belediyespor başarısı için ter dökecek.

Belediyespor ile anlaşan her iki futbolcu, "Bozova Belediyespor ile bugün yapmış olduğumuz anlaşma ile takımımızın şampiyon olması için mücadele vereceğiz. Bozova Belediyespor ile yapmış olduğumuz anlaşma öncelikle Belediyespor camiamıza, ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz' dediler.

Bozova Belediyespor Kulüp Başkanı İmam Çeviker ve ikinci Başkan Ahmet Aksoy ise, "Öncelikle bugüne kadar Bozova Belediyesporumuza desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün her iki futbolcumuz ile yapmış olduğumuz anlaşmanın takımımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu sezon ligin başlaması ile birlikte ligde şampiyon olarak bir kez daha bu sevinci tüm taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Kadromuzda eksik gördüğümüz diğer mevkilere de takviyelerimiz devam edecektir' diye konuştu. - ŞANLIURFA

Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor
Bozova Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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