Boyabat'ta Domates Festivali Düzenlendi

SİNOP'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Boyabat Domatesi Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Boyabat İlçe Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 'Boyabat Domatesi Festivali düzenlendi. Bu yıl 2'incisi düzenlenen festivale Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Kaymakamı Akın Oruç, domates üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde en hızlı dometes yeme yarışması da düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada Dilek Akça birinci oldu.

Festivalde konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı "Güzel bir etkinlikle domatesimizi tanıtma yolunda bir program yaptık. Boyabat Gazidere domatesi aslında bizim 20-30 yıl önce köylerimizde ektiğimiz ve yediğimiz domatesler. Özellikle salatada ve salçada gerçekten güzel olan ve damak tadına çok uygun olan bir domates. Bu güzel domatesimizi bu tür programlarla daha çok tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. - Sinop