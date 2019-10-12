Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü

12.10.2019 14:11

İngiliz basını, Bournemout'un Muriqi'i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı, Romelo Lukaku'yu Inter'e satan Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi.

TOTTENHAM'DAN SONRA BOURNEMOUTH

Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku'yu Inter'e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United'ın Bournemouth'un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson'u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı Teknik Direktör Eddie Howe'nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'i listesine aldığı belirtildi.

Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriqi'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Bu arada Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challande'nin Muriqi'i 14 Ekim'deki Karadağ maçını düşünerek Cebelitarık ile oynanacak özel karşılaşmanın 11'ine almadığı bildirilmişti.