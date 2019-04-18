Botsvana'da Nadir Rastlanan Mavi Elmas Bulundu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.

OKAVANGO MAVİSİ ADI VERİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR SATILMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi. Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

Kaynak: AA