Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım
Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertli takımın bir üst tura çıkması için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Başakşehir, beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.
İLK 11'LER
MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.