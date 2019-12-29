Haberler » Spor » Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı transfer etti - Spor

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Avusturya'nın Salzburg takımından Norveçli santrfor Erling Haaland'ı renklerine bağladı.

29.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:04
Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı transfer etti

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından , Avusturya'nın Salzburg takımından Norveçli santrfor Erling Haaland'ı renklerine bağladı.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Haaland ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.


Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Haaland'ın Avrupa'nın birçok önemli kulübünden aldığı teklife rağmen Dortmund'u tercih ettiğini belirterek "Israrımız karşılığını buldu." ifadesini kullandı.

Haaland da Borussia Dortmund'un yöneticileri ve teknik direktör Lucien Favre ile yoğun görüşmeler yaptığını belirterek, "Başından beri bu kulübe transfer olma, bu yolu gitme ve Dortmund'da 80 binden fazla seyircinin önünde inanılmaz atmosferde futbol oynama isteğim vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ajansının (DPA) haberine göre Borussia Dortmund 1,94 boyundaki santrfor için yaklaşık 20 milyon avro transfer bedeli ödedi.

Salzburg'da bu sezon oynadığı 14 lig maçında 16 gol atan Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 6 maçta da 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler