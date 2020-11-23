Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

23.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:55
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3520,44BIST ANKARA2.229-0,79BIST ANTALYA1.8841,22BIST BALIKESİR1.6774,87BIST BURSA3.4960,81BIST DENIZLI2.840-1,44BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3520,44
BIST ANKARA2.229-0,79
BIST ANTALYA1.8841,22
BIST BALIKESİR1.6774,87
BIST BURSA3.4960,81
BIST DENIZLI2.840-1,44
BIST ISTANBUL1.389-0,42
BIST IZMIR2.9860,24
BIST KAYSERI7.1051,17
BIST KOCAELI3.0321,33
BIST KONYA2.5061,25
BIST TEKIRDAĞ9.026-1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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