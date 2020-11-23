Borsada şehir endekslerinin değişimi
23.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3520,44BIST ANKARA2.229-0,79BIST ANTALYA1.8841,22BIST BALIKESİR1.6774,87BIST BURSA3.4960,81BIST DENIZLI2.840-1,44BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.352
|0,44
|BIST ANKARA
|2.229
|-0,79
|BIST ANTALYA
|1.884
|1,22
|BIST BALIKESİR
|1.677
|4,87
|BIST BURSA
|3.496
|0,81
|BIST DENIZLI
|2.840
|-1,44
|BIST ISTANBUL
|1.389
|-0,42
|BIST IZMIR
|2.986
|0,24
|BIST KAYSERI
|7.105
|1,17
|BIST KOCAELI
|3.032
|1,33
|BIST KONYA
|2.506
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|9.026
|-1,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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