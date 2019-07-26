Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.718 1,38
BIST ANKARA 115.386 1,89
BIST ANTALYA 48.994 -0,06
BIST BALIKESİR 56.774 0,69
BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.718
|1,38
|BIST ANKARA
|115.386
|1,89
|BIST ANTALYA
|48.994
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|56.774
|0,69
|BIST BURSA
|144.200
|1,47
|BIST DENIZLI
|82.424
|1,99
|BIST ISTANBUL
|102.653
|0,34
|BIST IZMIR
|158.374
|0,70
|BIST KAYSERI
|337.735
|2,71
|BIST KOCAELI
|238.989
|0,30
|BIST KONYA
|64.688
|1,09
|BIST TEKIRDAĞ
|219.601
|-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri