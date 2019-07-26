Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.718 1,38 BIST ANKARA 115.386 1,89 BIST ANTALYA 48.994 -0,06 BIST BALIKESİR 56.774 0,69 BIST BURSA 144.200 1,47 BIST DENIZLI 82.424 1,99 BIST ISTANBUL 102.653 0,34 BIST IZMIR 158.374 0,70 BIST KAYSERI 337.735 2,71 BIST KOCAELI 238.989 0,30 BIST KONYA 64.688 1,09 BIST TEKIRDAĞ 219.601 -1,95

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)