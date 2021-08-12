Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 677 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.250.000.000
|1,49
|Ford Otosan
|61.619.796.000
|8,83
|Koç Holding
|55.840.475.061
|1,12
|Enka İnşaat
|53.424.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|41.987.880.000
|6,27
|Garanti Bankası
|38.178.000.000
|0,57
|ASELSAN
|35.134.800.000
|1,75
|Turkcell
|33.638.000.000
|1,55
|SASA Polyester
|32.009.600.000
|9,06
|Akbank
|28.132.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.669.733.791
|1,00
|Tüpraş
|24.528.560.640
|2,00
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,34
|Türk Telekom
|23.485.000.000
|1,88
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.799.576.017
|2,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.948.687.184
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.180.000.000
|4,72
|Sabancı Holding
|19.975.554.484
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|17.668.600.000
|13,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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