Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 690 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.845.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|61.198.704.000
|8,77
|Enka İnşaat
|53.368.000.000
|0,95
|Koç Holding
|52.695.961.479
|1,06
|Bim Mağazalar
|40.652.040.000
|6,07
|Garanti Bankası
|38.178.000.000
|0,57
|ASELSAN
|36.206.400.000
|1,89
|Turkcell
|33.858.000.000
|1,56
|SASA Polyester
|32.256.000.000
|9,13
|Akbank
|28.132.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.761.630.212
|1,00
|Tüpraş
|24.591.165.440
|2,34
|İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,36
|Türk Telekom
|23.765.000.000
|1,90
|Arçelik
|21.974.681.227
|1,44
|Coca Cola İçecek
|21.786.857.478
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.779.746.159
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.450.000.000
|4,78
|Sabancı Holding
|19.914.342.367
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|17.985.900.000
|13,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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