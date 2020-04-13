Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise Koç Holding oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu. Koç Holding'i sırasıyla Garanti Bankası ve Enka İnşaat takip etti.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.647.086.282 1,07 Garanti Bankası 36.120.000.000 0,67 Enka İnşaat 33.400.000.000 0,86 Akbank 31.616.000.000 0,58 Bim Mağazalar 31.604.760.000 7,46 Turkcell 28.600.000.000 1,58 ASELSAN 28.545.600.000 2,11 Ereğli Demir Çelik 26.845.000.000 0,89 Türk Telekom 24.745.000.000 2,62 Tüpraş 22.925.877.760 1,77 İş Bankası (C) 22.769.848.200 0,39 Ford Otosan 19.686.051.000 4,22 İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.231.984.619 0,42 Sabancı Holding 15.609.090.072 0,47 Türk Hava Yolları 14.131.200.000 0,35 Vakıflar Bankası 11.700.000.000 0,35 Anadolu Efes 10.971.710.523 0,85 Şişe Cam 10.395.000.000 0,71 Arçelik 10.264.311.434 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA