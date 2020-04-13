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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise Koç Holding oldu.

13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:23

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu. Koç Holding'i sırasıyla Garanti Bankası ve Enka İnşaat takip etti.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.647.086.2821,07
Garanti Bankası36.120.000.0000,67
Enka İnşaat33.400.000.0000,86
Akbank31.616.000.0000,58
Bim Mağazalar31.604.760.0007,46
Turkcell28.600.000.0001,58
ASELSAN28.545.600.0002,11
Ereğli Demir Çelik26.845.000.0000,89
Türk Telekom24.745.000.0002,62
Tüpraş22.925.877.7601,77
İş Bankası (C)22.769.848.2000,39
Ford Otosan19.686.051.0004,22
İskenderun Demir Çelik19.140.000.0001,18
Yapı ve Kredi Bankası17.231.984.6190,42
Sabancı Holding15.609.090.0720,47
Türk Hava Yolları14.131.200.0000,35
Vakıflar Bankası11.700.000.0000,35
Anadolu Efes10.971.710.5230,85
Şişe Cam10.395.000.0000,71
Arçelik10.264.311.4341,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı

Kaynak: AA

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