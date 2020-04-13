Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise Koç Holding oldu.
13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:23
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 99 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu. Koç Holding'i sırasıyla Garanti Bankası ve Enka İnşaat takip etti.
BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.647.086.282
|1,07
|Garanti Bankası
|36.120.000.000
|0,67
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,86
|Akbank
|31.616.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|31.604.760.000
|7,46
|Turkcell
|28.600.000.000
|1,58
|ASELSAN
|28.545.600.000
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|26.845.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,62
|Tüpraş
|22.925.877.760
|1,77
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,39
|Ford Otosan
|19.686.051.000
|4,22
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,42
|Sabancı Holding
|15.609.090.072
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.131.200.000
|0,35
|Vakıflar Bankası
|11.700.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|10.971.710.523
|0,85
|Şişe Cam
|10.395.000.000
|0,71
|Arçelik
|10.264.311.434
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA